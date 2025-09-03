XSMT 4/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 4/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 4/9. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 4/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 4/9 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) bởi đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) quay tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số ở 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Xổ số miền Trung (XSMT) được các công ty XSKT trong khu vực tổ chức quay số vào lúc 17h15 hằng ngày và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương. Đây là thời điểm quen thuộc, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả một cách minh bạch và kịp thời.

- Bên cạnh việc xem truyền hình, người chơi cũng có thể đăng ký nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài. Tuy nhiên, hình thức này sẽ tính phí dịch vụ.

- Để vừa tiện lợi, tiết kiệm lại đảm bảo độ chính xác, bạn có thể tra cứu kết quả xổ số miền Trung trực tiếp trên website vtcnews.vn – kênh thông tin chính thống, cung cấp dữ liệu miễn phí và được cập nhật mỗi ngày.

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (6 số): chỉ có 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): có 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): 70 giải, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- Giải Năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): 1.000 giải, trị giá 200.000 đồng/giải.

- Giải Tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra, còn có:

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải, dành cho các vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng/giải.

- Giải khuyến khích: 45 giải, dành cho vé chỉ sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.