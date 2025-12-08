XSMT 8/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 8/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 8/12. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 8/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 8/12 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ đảm nhận việc quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ thực hiện do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Do 3 đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ tổ chức quay do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

Vé số hợp lệ phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, đồng thời các thông tin trên vé phải trùng khớp với ngày mở thưởng và kết quả được công bố. Tấm vé cũng phải còn nguyên vẹn, không rách, không bị chỉnh sửa hay tẩy xóa. Ngoài ra, người trúng thưởng cần lưu ý thời hạn nhận giải là 30 ngày kể từ ngày có kết quả, sau thời gian này vé sẽ không còn giá trị.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, bạn có thể nhận giải tại trụ sở Công ty xổ số kiến thiết hoặc đến các đại lý được ủy quyền gần nơi sinh sống.

- Nếu muốn xử lý nhanh và tiện hơn, nhiều người thường chọn đổi thưởng tại đại lý. Tuy nhiên, hình thức này sẽ mất một khoản phí hoa hồng, thường từ 0,5% đến 1% tùy khu vực.

- Trong khi đó, nếu đến trực tiếp Công ty XSKT, người trúng sẽ được nhận đầy đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế (nếu có), mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.

