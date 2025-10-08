XSMT 8/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 8/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 8/10. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 8/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 8/10 - KQXSMT thứ 4

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT mở thường từ 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) qay thưởng XSMT.

- Thứ Năm: XSMT sẽ quy số từ 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT được mở thưởng từ 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT quay số từ 3 đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT quay thưởng từ 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ chi trả giải thưởng cho người trúng trong tối đa 5 ngày làm việc, tính từ khi nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu lĩnh thưởng.

- Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian thanh toán sẽ được gia hạn cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra phán quyết cuối cùng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Để lĩnh thưởng, vé số phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, với các thông tin trên vé trùng khớp ngày quay thưởng và các chữ số dự thưởng đúng với kết quả công bố. Vé cần nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa, không chắp vá và vẫn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

