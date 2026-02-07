XSMT 7/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 7/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 7/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 7/2. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 7/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 7/2 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ do đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ do đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ do các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay từ đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được các đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải đặc biệt (khớp đủ 6 số): 1 giải duy nhất với giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (đúng 5 số): 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, giá trị 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba (đúng 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (đúng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (đúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải nhận 100.000 đồng.

Ngoài các giải chính, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Đồng thời, 45 giải khuyến khích được trao cho vé sai 1 chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng số có thể đến các đại lý vé số gần nhất hoặc trực tiếp tới công ty xổ số kiến thiết để làm thủ tục nhận thưởng theo quy định.

- Hình thức đổi thưởng tại đại lý vé số địa phương được nhiều người lựa chọn nhờ sự nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, khi nhận tiền theo cách này, người trúng thưởng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng đổi vé, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Nếu lĩnh thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé trúng, người chơi sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế (nếu có) và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.