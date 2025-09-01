XSMT 2/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 2/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 2/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 2/9. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 2/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 2/9 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng bởi 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ do đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ tiến hành mở thưởng tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ thêm phần hấp dẫn khi quay số ở 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng chỉ được chấp nhận khi còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa, chắp vá hay mất góc.

- Người chơi cần ghi rõ ràng và đầy đủ các thông tin cá nhân ở mặt sau tờ vé để làm căn cứ nhận thưởng.

- Việc lĩnh thưởng có thể thực hiện trực tiếp tại Công ty XSKT phát hành in trên vé, hoặc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh hợp pháp ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đi nhận giải, người trúng thưởng phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Với giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người nhận bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần chú ý rằng thời hạn nhận thưởng chỉ kéo dài trong 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Trong thời gian này, người trúng phải trực tiếp đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục. Nếu quá hạn, tờ vé sẽ mất hiệu lực và không được chấp nhận.

- Về phía công ty xổ số kiến thiết, đơn vị có trách nhiệm giữ kín thông tin cá nhân của người trúng và đảm bảo chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

