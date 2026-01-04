XSMT 5/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 5/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 5/1. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 5/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 5/1 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT mở thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Được 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện quay số XSMT.

- Thứ Tư: XSMT do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Được 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tổ chức mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT được tiến hành bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện kỳ quay XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được công bố từ 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (6 số): Có 1 giải duy nhất, giá trị tối đa lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Có 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Tổng cộng 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Bao gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Có 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): Có 1.000 giải, mỗi giải nhận 200.000 đồng.

- Giải Tám (2 số): Tổng cộng 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.

Ngoài hệ thống giải chính, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho các vé trùng 5 số cuối với giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó là 45 giải khuyến khích dành cho vé sai đúng 1 số ở bất kỳ hàng nào (ngoại trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt, mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé trúng.

- Hình thức đổi thưởng tại đại lý thường được nhiều người ưu tiên vì nhanh gọn và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, khi nhận tiền tại đây, người trúng giải cần chi trả một khoản phí hoa hồng như phí dịch vụ, thường dao động trong khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy từng khu vực.

- Trường hợp đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được lĩnh đủ số tiền sau khi đã khấu trừ thuế theo quy định và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.