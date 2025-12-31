XSMT 31/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 31/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 31/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 31/12. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 31/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 31/12 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 29/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 29/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 29/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 29/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 29/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 28/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 28/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 28/12/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 28/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 28/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 27/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 27/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 27/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 27/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 27/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 26/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 26/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 26/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 26/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 26/12/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) được quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành thực hiện.

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) được thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) được tiến hành quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) được tiến hành từ 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) được tổ chức quay số xổ số miền Trung (XSMT).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể chọn một trong hai cách nhận giải sau:

- Nhận thưởng tại đại lý vé số gần nơi ở: Hình thức này nhanh gọn, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, người trúng thưởng sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ theo thỏa thuận với đại lý.

- Đến trực tiếp công ty XSKT phát hành vé được in trên tờ vé số: Cách này phù hợp với các giải có giá trị lớn, đảm bảo an toàn và người nhận thưởng không phải trả phí đổi thưởng như khi qua đại lý.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) do các công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số và được phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 17h15 mỗi ngày. Đây là thời điểm quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả nhanh chóng và chính xác.

- Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ phát sinh chi phí. Để tiết kiệm và vẫn cập nhật thông tin kịp thời, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn – kênh theo dõi kết quả xổ số uy tín, miễn phí và được nhiều người tin dùng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.