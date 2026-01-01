XSMT 1/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 1/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 1/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 1/1. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 1/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 1/1 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 30/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 30/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 30/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 30/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 30/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 29/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 29/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 29/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 29/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 29/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 28/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 28/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 28/12/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 28/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 28/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 27/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 27/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 27/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 27/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 27/12/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT được mở thưởng bởi hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) phối hợp thực hiện quay số XSMT.

- Thứ Tư: Kỳ quay XSMT trong ngày do các đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) cùng tổ chức mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: Hoạt động quay thưởng XSMT được tiến hành bởi hai đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện kỳ quay XSMT.

- Chủ Nhật: Kết quả XSMT được công bố từ các đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng cần được bảo quản nguyên trạng, không rách nát, không dán ghép hay bị thiếu góc.

- Chủ vé phải ghi đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân ở mặt sau vé trúng thưởng theo quy định.

- Người chơi có thể đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT in trên vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi làm thủ tục lĩnh thưởng, cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Trường hợp trúng thưởng với giá trị trên 10 triệu đồng, người nhận giải phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được các công ty xổ số kiến thiết tiến hành quay thưởng và truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương vào khung giờ 17h15 hằng ngày. Đây là mốc thời gian quen thuộc giúp người chơi dễ dàng theo dõi và đối chiếu kết quả một cách chính xác.

- Ngoài hình thức xem trực tiếp, người chơi còn có thể tra cứu kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài, dù cách này sẽ tốn thêm chi phí. Để thuận tiện và tiết kiệm hơn, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn – địa chỉ cập nhật kết quả xổ số nhanh, miễn phí và được đông đảo người chơi tin tưởng lựa chọn.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.