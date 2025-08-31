XSMT 1/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 1/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 1/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 1/9. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 1/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 1/9 - KQXSMT thứ 2

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được quay số tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung sẽ mở thưởng bởi 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ do đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ được quay tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ tiến hành mở thưởng tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ thêm phần hấp dẫn khi quay số ở 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được quay số tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng cần được bảo quản nguyên trạng, không rách nát, chắp vá hay mất góc thì mới hợp lệ.

- Người chơi phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin cá nhân ở mặt sau của tờ vé.

- Giải thưởng có thể được nhận trực tiếp tại công ty XSKT in trên vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến nhận thưởng, cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Với các giải trị giá trên 10 triệu đồng, người trúng thưởng bắt buộc phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Nam, bạn có thể nhận giải theo hai cách:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số: Hình thức này khá nhanh chóng và tiện lợi vì không cần di chuyển xa. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý khi nhận tiền thưởng.

- Đổi thưởng tại công ty XSKT: Địa chỉ nhận thưởng được in sẵn trên tờ vé số. Với các giải trị giá lớn, đây là lựa chọn tối ưu và an toàn hơn vì bạn không mất phí và được bảo đảm đầy đủ quyền lợi.

