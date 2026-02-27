XSMT 27/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 27/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 27/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 27/2. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 27/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 27/2 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng do Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng ở tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Đài Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) được Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số tại Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) có sự tham gia của Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng ở tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý xổ số gần nơi sinh sống để làm thủ tục nhận giải.

- Để tiết kiệm thời gian, nhiều người thường ưu tiên đổi vé tại đại lý được công ty ủy quyền chi trả. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí hoa hồng đổi thưởng, thường dao động khoảng 0,5%–1% tùy từng khu vực.

- Trong trường hợp nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, người trúng sẽ được chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Vé trúng thưởng cần được phát hành hợp lệ bởi Công ty xổ số kiến thiết, các thông tin in trên vé phải phù hợp với ngày mở thưởng và trùng khớp dãy số với kết quả quay thưởng do Công ty XSKT công bố.

- Đồng thời, vé phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá hay tẩy xóa và còn hiệu lực lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.