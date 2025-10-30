XSMT 31/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 31/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 31/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 31/10. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 31/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 31/10 - KQXSMT thứ 6

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay số.

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Quay số xổ số miền Trung 2 đài gồm Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung mở thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) cùng thực hiện quay thưởng xổ số miền Trung.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng hằng ngày bởi các công ty XSKT trong khu vực và truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương vào lúc 17h15. Đây là khung giờ quen thuộc được nhiều người chơi theo dõi để cập nhật kết quả nhanh chóng và minh bạch.

- Ngoài việc xem qua truyền hình, bạn có thể nhận kết quả XSMT qua tin nhắn gửi đến tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ mất một khoản phí nhỏ.

- Nếu muốn tra cứu miễn phí mà vẫn đảm bảo độ chính xác và tốc độ, người chơi nên truy cập trang web vtcnews.vn – nguồn thông tin đáng tin cậy giúp bạn theo dõi kết quả xổ số miền Trung hằng ngày tiện lợi và dễ dàng.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần lưu ý rằng thời hạn nhận thưởng chỉ trong vòng 30 ngày kể từ khi có kết quả chính thức. Trong thời gian này, người trúng giải phải nhanh chóng đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để hoàn tất thủ tục. Sau thời hạn trên, vé trúng sẽ hết giá trị và không thể lĩnh thưởng.

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân của người trúng và tiến hành chi trả tiền thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ được xác nhận.

