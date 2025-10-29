XSMT 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 30/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 30/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 30/10. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 30/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 30/10 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) được thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay số.

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) được tiến hành quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Quay số xổ số miền Trung được 2 đài gồm Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được mở thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) được cùng thực hiện quay thưởng xổ số miền Trung.

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng phải được giữ nguyên trạng, không rách, tẩy xóa, chắp vá hay mất góc thì mới được xem là hợp lệ.

- Người chơi nên ghi rõ họ tên, địa chỉ và số giấy tờ tùy thân ở mặt sau vé trước khi đến nhận thưởng để đảm bảo quyền lợi.

- Việc nhận thưởng có thể thực hiện tại Công ty Xổ số Kiến thiết ghi trên vé, hoặc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến lĩnh thưởng, người chơi cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để đối chiếu thông tin.

- Với các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần nhớ rằng thời hạn lĩnh thưởng chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trong thời gian này, người trúng phải đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Quá thời hạn trên, vé trúng sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng.

- Phía công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân của người trúng và chi trả đầy đủ giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

