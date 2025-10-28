XSMT 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 29/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 29/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 29/10. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 29/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 29/10 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ được thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay số.

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được tiến hành quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Quay số xổ số miền Trung sẽ được 2 đài gồm Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ được cùng thực hiện quay thưởng xổ số miền Trung.

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Người chơi cần đảm bảo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá hay mất góc để được công nhận hợp lệ.

- Hãy ghi đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân của mình ở mặt sau tờ vé trước khi mang đi nhận thưởng.

- Việc lĩnh thưởng có thể thực hiện tại trụ sở Công ty XSKT ghi trên vé, hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến nhận thưởng, người chơi phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Với giải thưởng trên 10 triệu đồng, người trúng cần nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được các công ty Xổ số Kiến thiết tổ chức quay số và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 17h15 hàng ngày, thuận tiện để người chơi theo dõi.

- Bên cạnh hình thức xem trực tiếp, bạn cũng có thể nhắn tin đến tổng đài để nhận kết quả, tuy nhiên sẽ chịu phí dịch vụ.

- Để vừa tiết kiệm chi phí vừa cập nhật nhanh chóng và chính xác, người chơi nên truy cập các trang web uy tín cung cấp kết quả xổ số miễn phí mỗi ngày.

