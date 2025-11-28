XSMT 28/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 28/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 28/11. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 28/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 28/11 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 26/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 26/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 26/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 26/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 26/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 25/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 25/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 25/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 25/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 25/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 24/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 24/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 24/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 24/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 24/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 23/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 23/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 23/11/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 23/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 23/11/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) thực hiện do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) bởi 3 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) chịu trách nhiệm công bố.

- Thứ Tư: Bởi 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Do ba đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) bởi 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Để được lĩnh thưởng, vé số phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, thông tin trên vé khớp với kỳ quay và ngày mở thưởng, đồng thời chứa dãy số trúng theo công bố. Vé cần còn nguyên vẹn, không rách, không dán vá, tẩy xóa hay sửa đổi, và vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý xổ số được ủy quyền trả thưởng.

- Với các giải thưởng nhỏ, bạn có thể đến đại lý để nhận tiền nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, khi lĩnh thưởng tại đại lý, bạn sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy địa điểm.

- Đối với giải thưởng có giá trị lớn, nên đến trực tiếp công ty xổ số phát hành vé. Cách này giúp bạn nhận đủ số tiền trúng sau khi trừ thuế (nếu có) mà không phải chịu phí trung gian, đảm bảo quyền lợi tối đa.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.