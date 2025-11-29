XSMT 29/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 29/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 29/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 29/11. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 29/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 29/11 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ thực hiện do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ bởi 3 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) chịu trách nhiệm công bố.

- Thứ Tư: Bởi 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Do ba đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ bởi 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

Quy định cần biết XSMT

- Tấm vé trúng giải phải giữ nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hay chắp vá và mọi thông tin dự thưởng phải còn rõ ràng, đầy đủ.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Sau mốc thời gian này, vé sẽ không còn được chấp nhận để trao giải.

- Người trúng có thể lựa chọn nhận thưởng qua chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt, và việc chi trả chỉ diễn ra một lần cho mỗi tờ vé.

- Nếu một vé đồng thời trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ được nhận trọn vẹn toàn bộ các giải tương ứng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng giải có thể đến trụ sở công ty xổ số, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý được ủy quyền để tiến hành nhận thưởng theo quy định.

- Với những giải trị giá nhỏ, việc đổi thưởng tại đại lý sẽ thuận tiện và nhanh gọn hơn, nhưng bạn cần lưu ý rằng sẽ bị trừ một khoản phí hoa hồng khoảng 0,5% – 1% tùy nơi.

- Riêng các giải lớn, tốt nhất bạn nên đến trực tiếp công ty phát hành vé số để nhận thưởng. Điều này giúp đảm bảo bạn nhận đủ số tiền sau thuế (nếu có) mà không mất thêm chi phí trung gian.

