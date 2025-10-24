XSMT 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 25/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 25/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 25/10. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 25/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 25/10 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT quay thưởng bởi hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện mở thưởng XSMT.

- Thứ Tư: XSMT do đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay số.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: Quay số XSMT bởi hai đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT mở thưởng tại ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) cùng thực hiện quay thưởng XSMT.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

- Vé số để được nhận thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không vá, không tẩy xóa hay sửa chữa, và nằm trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

- Trong trường hợp vé bị hư hại do nguyên nhân khách quan nhưng các thông tin xác định trúng thưởng vẫn còn đầy đủ, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành thẩm tra, xác minh và quyết định chi trả hoặc từ chối dựa trên kết quả kiểm tra.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng số, người chơi có thể đến trực tiếp công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền để nhận giải.

- Để thuận tiện và nhanh chóng, nhiều người chọn đổi thưởng tại đại lý xổ số, nhưng cần lưu ý rằng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm. Đây là phí dịch vụ dành cho đại lý khi hỗ trợ nhận thưởng.

- Nếu nhận giải trực tiếp tại trụ sở công ty XSKT, người trúng sẽ được thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có), mà không phát sinh bất kỳ khoản phí hoa hồng hay chi phí giao dịch nào khác.

