XSMT 25/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 25/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 25/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 25/11. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 25/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 25/11 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 23/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 23/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 23/11/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 23/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 23/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 22/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 22/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 22/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 22/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 22/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 21/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 21/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 21/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 21/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 21/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 20/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 20/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 20/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 20/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 20/11/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung được thực hiện bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung trong ngày do 3 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) chịu trách nhiệm công bố.

- Thứ Tư: Do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung được mở thưởng bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Lịch quay xổ số miền Trung có 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay thưởng xổ số miền Trung.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung do đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi sở hữu vé trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc đến các đại lý vé số gần nhà để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Nếu muốn nhận tiền nhanh chóng và thuận tiện, bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý được ủy quyền. Tuy nhiên, khi lĩnh thưởng tại đây, người trúng cần chi trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Với những giải trị giá lớn, người chơi nên đến thẳng trụ sở công ty XSKT để nhận thưởng. Tại đây, bạn sẽ được chi trả toàn bộ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) và không phải mất thêm phí dịch vụ như khi đổi thưởng qua đại lý.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

Vé đủ điều kiện nhận thưởng phải là vé do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, có thông tin khớp với kỳ quay và các số dự thưởng trùng với một trong những giải được công bố. Tờ vé cần được bảo quản nguyên vẹn, không rách, không chỉnh sửa hay tẩy xóa. Đồng thời, vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày tính từ ngày mở thưởng theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.