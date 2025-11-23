XSMT 23/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 23/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 23/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 23/11. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 23/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 23/11 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được thực hiện bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT trong ngày sẽ do 3 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) chịu trách nhiệm công bố.

- Thứ Tư: Do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được mở thưởng bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Lịch quay XSMT sẽ có 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay thưởng XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

Thời gian trả thưởng XSMT

- Thời gian chi trả giải thưởng của công ty xổ số kiến thiết được quy định tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ của người trúng.

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần xác minh thêm, việc trao thưởng sẽ được tạm hoãn và chỉ tiếp tục thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể mang vé đến đại lý vé số gần nhất hoặc đến thẳng công ty xổ số kiến thiết để làm thủ tục nhận giải. Cả hai lựa chọn đều được chấp thuận và tuân theo quy định.

- Đổi thưởng tại đại lý mang lại sự tiện lợi và tốc độ nhanh, nhưng người trúng sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ. Mức phí này thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng tùy từng địa bàn.

- Nếu bạn đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết, số tiền nhận được sẽ đúng bằng giá trị giải sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu thuộc diện phải nộp) mà không bị tính thêm bất kỳ khoản phí nào, giúp quyền lợi của người trúng được bảo đảm trọn vẹn.

