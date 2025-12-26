XSMT 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 26/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 26/12. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 26/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 26/12 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung được tổ chức do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung trong ngày được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện.

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) được thực hiện quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được công bố do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tổ chức quay số xổ số miền Trung.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Vé số khi lĩnh thưởng phải nguyên vẹn, giữ hình dáng, kích thước, số in, không rách, không chắp vá, không sửa chữa hay tẩy xóa và còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.

- Trong trường hợp vé bị rách rời do nguyên nhân khách quan nhưng không ảnh hưởng đến việc xác định trúng thưởng, công ty XSKT sẽ xem xét và thẩm tra trước khi quyết định trả thưởng hoặc từ chối.

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm chi trả đầy đủ tiền thưởng cho người trúng theo thể lệ đã công bố, trong vòng tối đa 5 ngày kể từ khi nhận đề nghị lĩnh thưởng.

- Nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra quyết định chính thức.

