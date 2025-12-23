XSMT 23/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 23/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 23/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 23/12. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 23/12 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được tổ chức do hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ thự hiện quay số XSMT.

- Thứ Tư: XSMT trong ngày sẽ được đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ thực hiện mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ được thực hiện quay thưởng XSMT.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được công bố do ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ tổ chức quay số XSMT.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Vé số đem đi lĩnh thưởng phải là vé hợp lệ do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, trong đó các thông tin như kỳ quay, ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả đã công bố. Tờ vé cần còn nguyên vẹn, đúng kích thước ban đầu, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay sửa đổi. Ngoài ra, vé chỉ được chấp nhận chi trả khi vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả.

- Đối với những giải thưởng có giá trị nhỏ, việc đổi thưởng tại đại lý vé số giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, người nhận giải sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ, thường dao động khoảng 0,5%–1% giá trị giải thưởng, tùy từng khu vực.

- Trong trường hợp trúng giải lớn, bạn nên đến trực tiếp Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé. Khi đó, người trúng thưởng sẽ nhận đầy đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào.

