XSMT 25/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 25/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 25/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 25/1. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 25/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 25/1 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay thưởng bởi đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung đến từ đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung mở thưởng do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT) quay xổ số miền Trung.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được quay do đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung được quay tại đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Để được công nhận trúng thưởng, vé số phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành và có thông tin khớp với kỳ quay, ngày mở thưởng. Các con số trên vé cần trùng với kết quả của một trong các hạng giải đã công bố. Vé phải còn nguyên trạng, không rách nát, không ghép nối, không tẩy xóa hay sửa chữa, đồng thời vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Bạn có thể nhận thưởng vé số tại trụ sở chính của công ty xổ số, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả.

- Với những giải thưởng nhỏ, đổi vé tại đại lý thường nhanh gọn và tiện lợi hơn, nhưng người trúng cần trả một khoản phí dịch vụ. Mức phí này thường dao động khoảng 0,5%–1%, tùy khu vực và đại lý.

- Đối với giải thưởng lớn, bạn nên đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé. Cách này giúp bạn nhận đủ tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế theo quy định và không phát sinh thêm chi phí đổi thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.