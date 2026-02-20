XSMT 20/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 20/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 20/2. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 20/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 20/2 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng sẽ do Đài Phú Yên (XSPY) và Đài Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) được Đài Đắk Lắk (XSDLK) và Đài Quảng Nam (XSQNA) mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) được thực hiện do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Đài Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng từ Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số do Đài Gia Lai (XSGL) và Đài Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) được diễn ra tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được thực hiện do Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Vé số trúng thưởng có thể lĩnh tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc đổi tại các đại lý vé số được ủy quyền chi trả.

- Đối với giải thưởng giá trị nhỏ, người chơi thường chọn đổi tại đại lý để tiết kiệm thời gian và di chuyển. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí hoa hồng đổi thưởng, mức phổ biến khoảng 0,5%–1% tùy từng khu vực.

- Với giải thưởng có giá trị lớn, người trúng nên đến trực tiếp công ty phát hành vé để làm thủ tục. Cách này giúp nhận đủ tiền thưởng sau khi trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm phí dịch vụ như khi đổi tại đại lý.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Vé số hợp lệ để lĩnh thưởng phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, với thông tin trên vé khớp hoàn toàn kỳ quay, ngày mở thưởng và bộ số dự thưởng trùng với một trong các hạng giải đã được công bố.

- Bên cạnh đó, vé phải giữ nguyên hình thức ban đầu, đúng kích thước, không rách, không chắp nối, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định hiện hành.

