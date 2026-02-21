XSMT 21/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 21/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 21/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 21/2. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 21/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 21/2 - KQXSMT thứ 7

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT được quay thưởng bởi Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT mở thưởng tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Đài Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Lịch quay XSMT do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: XSMT được tổ chức quay số tại các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kỳ quay XSMT diễn ra với sự tham gia của Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT được mở thưởng tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Lịch quay XSMT do các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Thời hạn lĩnh thưởng XSMT

Vé trúng thưởng chỉ được chấp nhận nhận giải trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày công bố kết quả quay số hoặc từ ngày vé hết hạn lưu hành. Sau khi quá mốc thời gian này, vé dù trúng thưởng cũng sẽ không còn hiệu lực để làm thủ tục lĩnh giải.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải tại trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty Xổ số Kiến thiết; ngoài ra cũng có thể đổi vé tại các đại lý được ủy quyền chi trả.

- Với những giải có giá trị không lớn, nhiều người lựa chọn đổi ngay tại đại lý để nhanh gọn, đỡ mất công đi lại. Tuy nhiên, hình thức này thường kèm theo phí đổi thưởng, dao động khoảng 0,5% - 1% tùy khu vực.

- Trường hợp trúng giải lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty phát hành vé số để hoàn tất hồ sơ nhận thưởng. Cách này giúp đảm bảo nhận đủ tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định và không phát sinh thêm chi phí dịch vụ như khi đổi qua đại lý.

