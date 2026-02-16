XSMT 17/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 17/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 17/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 17/2. KQXSMT hôm nay thứ 3 Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 17/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 17/2 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay thưởng sẽ do Đài Phú Yên (XSPY) và Đài Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ do Đài Đắk Lắk (XSDLK) và Đài Quảng Nam (XSQNA) mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ thực hiện do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Đài Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng từ Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ quay số do Đài Gia Lai (XSGL) và Đài Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ diễn ra tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ thực hiện do Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Vé trúng thưởng cần được Công ty xổ số kiến thiết phát hành đúng quy định, các thông tin in trên vé phải phù hợp với ngày quay thưởng và có dãy số trùng khớp với kết quả mở thưởng do Công ty XSKT công bố.

- Đồng thời, vé phải giữ nguyên hình dạng và kích thước ban đầu, không rách nát, không chắp nối, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày tính từ ngày mở thưởng; sau thời gian này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực nhận giải.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi xác định trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty xổ số kiến thiết hoặc đổi thưởng tại đại lý vé số gần nơi sinh sống.

- Để tiết kiệm thời gian, nhiều người lựa chọn nhận thưởng tại đại lý xổ số được công ty ủy quyền chi trả. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí dịch vụ đổi vé trúng, thường được tính như hoa hồng cho đại lý, với mức phổ biến khoảng 0,5%–1% giá trị giải thưởng, tùy từng khu vực.

- Trường hợp người trúng lĩnh thưởng trực tiếp tại Công ty XSKT, toàn bộ số tiền trúng sẽ được chi trả sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào, giúp đảm bảo quyền lợi tối đa cho người chơi.

