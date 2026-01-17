XSMT 17/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 17/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 17/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 17/1. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 17/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 17/1 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) được đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay số.

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) tiến hành xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Bảy: XSMT (XSMT) được quay bởi đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) xổ số miền Trung (XSMT).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Vé trúng thưởng chỉ được chấp nhận lĩnh giải trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số. Người trúng cần chủ động đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng; sau thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực thanh toán.

- Công ty xổ số kiến thiết cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người trúng giải và thực hiện chi trả đầy đủ tiền thưởng trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) do các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực tổ chức quay số và được truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương vào lúc 17h15 hằng ngày. Đây là thời điểm quen thuộc để người chơi theo dõi diễn biến quay thưởng một cách công khai, rõ ràng và nắm bắt kết quả kịp thời.

Bên cạnh việc xem trên truyền hình, người chơi còn có thể nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này thường phát sinh chi phí dịch vụ. Để tra cứu kết quả nhanh, chính xác mà không tốn phí, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn – nguồn thông tin uy tín, cập nhật kết quả xổ số miền Trung đầy đủ mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.