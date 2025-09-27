XSMT 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 27/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 27/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 27/9. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 27/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 27/9 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được mở thưởng từ 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ đến từ đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhận.

- Thứ Tư: XSMT sẽ được diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ có đến 3 đài quay số gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được công bố kết quả từ Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được tổ chức quay thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được kết thúc tuần với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ chi trả tiền thưởng cho khách hàng trúng số trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ.

- Trường hợp xảy ra khiếu nại hoặc tranh chấp, việc thanh toán sẽ được hoãn lại và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Khi trúng số, người chơi có thể nhận giải tại các đại lý vé số hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết.

- Nhận thưởng tại đại lý giúp tiết kiệm thời gian và nhanh chóng, tuy nhiên sẽ bị trừ phí hoa hồng khoảng 0,5% – 1% giá trị giải.

- Nếu chọn lĩnh thưởng tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế (nếu có), mà không phải chi thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

