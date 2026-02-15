XSMT 15/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 15/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 15/2. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 15/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 15/2 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung được quay thưởng do Đài Phú Yên (XSPY) và Đài Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do Đài Đắk Lắk (XSDLK) phối hợp cùng Đài Quảng Nam (XSQNA) mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung được thực hiện do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Đài Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung được mở thưởng từ Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được quay số do Đài Gia Lai (XSGL) và Đài Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được diễn ra tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung được thực hiện do Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng XSMT

Vé số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng hoặc ngày kết thúc thời hạn lưu hành của vé. Khi quá thời gian quy định này, vé sẽ hết hiệu lực và không được xem xét chi trả giải thưởng.

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé có nghĩa vụ chi trả giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định và thể lệ đã công bố. Thời gian thanh toán giải thưởng không quá 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.