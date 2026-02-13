XSMT 13/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 13/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 13/2. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 13/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 13/2 - KQXSMT thứ 6

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng do Đài Phú Yên (XSPY) và Đài Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT do Đài Đắk Lắk (XSDLK) sẽ phối hợp cùng Đài Quảng Nam (XSQNA) mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT sẽ được thực hiện do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Đài Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ được mở thưởng từ Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được quay số do Đài Gia Lai (XSGL) và Đài Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được diễn ra tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được thực hiện do Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

- Vé số mang đi lĩnh thưởng phải là vé do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành hợp pháp, trong đó các thông tin về kỳ quay, ngày mở thưởng và dãy số trên vé cần trùng khớp với kết quả trúng thưởng chính thức do Công ty XSKT công bố.

- Bên cạnh đó, vé phải bảo đảm còn nguyên hình dạng ban đầu, không rách, không ghép nối, không có dấu hiệu tẩy xóa hay sửa chữa và vẫn còn hiệu lực lĩnh thưởng theo quy định hiện hành.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Vé trúng thưởng có thể được đổi thưởng tại trụ sở chính của công ty xổ số, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc những đại lý vé số được công ty ủy quyền chi trả.

- Đối với các giải thưởng có giá trị nhỏ, người chơi có thể lựa chọn đổi vé tại đại lý để tiết kiệm thời gian và thuận tiện di chuyển. Tuy nhiên, khi lĩnh thưởng theo hình thức này, người trúng giải sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng đổi vé, thường dao động khoảng 0,5%–1% tùy từng địa điểm.

- Trong trường hợp trúng giải có giá trị lớn, người chơi nên đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé. Khi đó, bạn sẽ nhận đầy đủ số tiền trúng thưởng sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu có) và không phát sinh thêm chi phí hoa hồng như khi đổi thưởng tại đại lý.

