XSMT 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 9/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 9/10. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 9/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 9/10 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMT sẽ do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) quay số.

- Thứ Tư: 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay thưởng XSMT.

- Thứ Năm: XSMT sẽ do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) quay số.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ do 3 đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) mở thưởng.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMT

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai cách sau để nhận giải:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số địa phương: Đây là phương án phổ biến nhờ sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian, bởi người chơi không cần đi xa đến công ty xổ số. Tuy nhiên, khi đổi thưởng tại đại lý, bạn sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ nhỏ cho việc đổi vé trúng.

- Nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT được ghi rõ trên tờ vé số. Hình thức này đặc biệt phù hợp với những tấm vé trúng giá trị cao, giúp đảm bảo an toàn và không phát sinh phí giao dịch như khi đổi thưởng tại đại lý.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Để được nhận thưởng, tấm vé số phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, có các thông tin trùng khớp với ngày quay và dãy số trúng thưởng đã công bố. Vé cần được giữ nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chắp vá, đồng thời phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

