XSMT 13/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 13/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 13/9. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 13/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 13/9 - KQXSMT thứ 7

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Lịch quay số XSMT bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được công bố bởi Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Người chơi theo dõi XSMT từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT có đến 3 đài tham gia quay thưởng gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT trở nên sôi động với 3 đài quay số: Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Tuần XSMT khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng

- Để được nhận thưởng, vé số cần giữ nguyên vẹn về hình dạng, số in, không bị tẩy xóa, chỉnh sửa, chắp vá hay rách nát. Đồng thời, vé phải còn trong hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng theo quy định.

- Nếu vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng phần hư hỏng không làm ảnh hưởng đến các thông tin quan trọng dùng để xác định giải thưởng, công ty XSKT sẽ tiến hành thẩm tra, xác minh trước khi quyết định có chi trả hay từ chối trả thưởng.

Quy định cần biết XSMT

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên trạng, không rách, không chắp vá, không có dấu hiệu sửa chữa hay tẩy xóa, đồng thời giữ đúng kích thước và dãy số in ban đầu.

- Người chơi cần đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Giải thưởng sẽ được chi trả một lần, có thể bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản, tùy theo lựa chọn của người trúng.

- Trường hợp một tờ vé số trúng nhiều giải, người sở hữu sẽ được nhận đủ toàn bộ giá trị của các giải đó.

