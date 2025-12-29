XSMT 29/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 29/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 29/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 29/12. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 29/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 29/12 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ tổ chức do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện.

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ được thực hiện quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được công bố từ 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ tổ chức quay số xổ số miền Trung (XSMT).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Theo quy định hiện hành, vé xổ số trúng giải chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Nếu quá thời hạn này, vé sẽ không còn được chấp nhận chi trả dù trúng thưởng.

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả trong thời gian tối đa 5 ngày. Trên thực tế, quá trình này thường được xử lý sớm hơn nhằm đảm bảo người trúng thưởng nhận tiền nhanh chóng..

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Vé số dùng để lĩnh thưởng bắt buộc phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp pháp. Các thông tin trên vé như kỳ quay, ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả quay số chính thức do Công ty XSKT công bố thì mới đủ điều kiện xét thưởng.

- Bên cạnh đó, tờ vé cần được giữ nguyên vẹn về hình thức, đúng kích thước ban đầu, không rách nát, chắp vá hay có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa. Đồng thời, vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định thì mới được chấp nhận chi trả giải thưởng.

