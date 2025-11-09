XSMN 9/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 9/11. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 9/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 9/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 9/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay thưởng do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ được công bố do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ được do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.

- Thứ Năm: XSMN sẽ được mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được quay do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được 4 đài tham gia gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMN sẽ được mở thưởng do đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: Trúng đủ 6 số, có 1 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: Trúng 5 số, gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì: Trúng 5 số, có 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba: Trúng 5 số, gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư: Trúng 5 số, có 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm: Trúng 4 số, gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu: Trúng 4 số, có 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy: Trúng 3 số, gồm 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám: Trúng 2 số, có 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt cho những vé trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

- Vé trúng thưởng hợp lệ là vé được hệ thống Vietlott ghi nhận trước thời điểm đóng bán vé, tức ít nhất 15 phút trước khi quay số bắt đầu.

- Vé đó chưa được ghi nhận là đã nhận thưởng trong cơ sở dữ liệu của Vietlott.

- Vé phải được giữ nguyên tình trạng ban đầu, không rách, không tẩy xóa, không chỉnh sửa, và toàn bộ thông tin phải rõ ràng, chính xác.

- Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị để nhận giải.

