XSMN 5/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 5/11. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 5/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 5/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 5/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện.

- Thứ Tư: Do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) được đảm nhiệm quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Bởi ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) được công bố kết quả xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN) được 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng bởi 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người chơi cần chú ý, thời hạn nhận thưởng chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng số. Trong thời gian này, người trúng giải phải đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Quá thời hạn trên, vé sẽ không còn giá trị.

- Về phía công ty xổ số kiến thiết, đơn vị có trách nhiệm giữ kín thông tin cá nhân của người trúng giải và thực hiện chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể truy cập vtcnews.vn mỗi ngày để xem kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể theo dõi trực tiếp kỳ quay thưởng lúc 16h15 hàng ngày trên các kênh truyền hình địa phương. Hãy nhớ chọn đúng đài quay trong ngày để cập nhật kết quả chuẩn nhất.

- Nếu muốn tận mắt chứng kiến, bạn có thể đến trường quay xổ số để theo dõi toàn bộ quy trình quay số, và sau đó đổi thưởng trực tiếp tại công ty XSKT nếu may mắn trúng giải.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.