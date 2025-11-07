XSMN 7/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 7/11. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 7/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 7/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 7/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ quay thưởng từ Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ được công bố bởi Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ do Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.

- Thứ Năm: XSMN sẽ mở thưởng từ An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được quay bởi Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ có 4 đài tham gia gồm TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMN sẽ được mở thưởng bởi Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng xổ số miền Nam có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé hoặc liên hệ các đại lý được ủy quyền trong khu vực để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Nhận thưởng qua đại lý là lựa chọn phổ biến vì sự nhanh gọn và tiện lợi, tuy nhiên người chơi sẽ cần trả phí hoa hồng nhỏ, thường dao động từ 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy theo quy định từng đại lý.

- Ngược lại, nếu lĩnh thưởng tại trụ sở công ty XSKT, người trúng sẽ nhận đủ giá trị giải thưởng (sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, nếu có) mà không mất thêm bất kỳ chi phí nào khác.

