XSMN 8/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 8/3. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày chủ nhật ngày 8/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 8/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 8/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 6/3/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 6/3/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 6/3/2026, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 6/3, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 6/3/2026.

- Dò số miền Nam ngày 5/3/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 5/3/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 5/3/2026, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 5/3, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 5/3/2026.

- Dò số miền Nam ngày 4/3/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 4/3/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 4/3/2026, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 4/3, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 4/3/2026.

- Dò số miền Nam ngày 3/3/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 3/3/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 3/3/2026, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 3/3, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 3/3/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tổ chức quay thưởng ở đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tiến hành mở thưởng ở đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số ở đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) phụ trách.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được thực hiện bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ mở thưởng ở đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số ở đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tổ chức quay thưởng tại đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Vé trúng thưởng phải là vé do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có thông tin trùng khớp với ngày quay thưởng và dãy số dự thưởng phải trùng với một trong các giải được công bố trong kết quả quay số.

- Bên cạnh đó, tấm vé cần còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người trúng thưởng phải thực hiện lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành trả thưởng cho người trúng trong thời gian không quá 5 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ từ khách hàng.

- Nếu phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến vé trúng thưởng, việc chi trả sẽ được tạm dừng và chỉ thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra kết luận chính thức.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.