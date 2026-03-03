XSMN 3/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 3/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 3/3. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 3 ngày 3/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 3/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 3/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN được tổ chức quay thưởng tại các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN tiến hành mở thưởng tại các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN quay số do các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) phụ trách.

- Thứ Năm: Kỳ quay XSMN được thực hiện bởi các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN mở thưởng tại các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN quay số với sự tham gia của các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN được tổ chức quay thưởng tại đài Kiên Giang (XSKG).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- 01 giải Đặc biệt (6 chữ số): trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải Nhất (5 chữ số): mỗi giải 30 triệu đồng.

- 10 giải Nhì (5 chữ số): mỗi giải 15 triệu đồng.

- 20 giải Ba (5 chữ số): mỗi giải 10 triệu đồng.

- 70 giải Tư (5 chữ số): mỗi giải 3 triệu đồng.

- 100 giải Năm (4 chữ số): mỗi giải 1 triệu đồng.

- 300 giải Sáu (4 chữ số): mỗi giải 400.000 đồng.

- 1.000 giải Bảy (3 chữ số): mỗi giải 200.000 đồng.

- 10.000 giải Tám (2 chữ số): mỗi giải 100.000 đồng.

Các giải thưởng phụ gồm:

- 09 giải Phụ Đặc biệt: Trao cho các vé trùng 5 số cuối theo đúng thứ tự so với giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Áp dụng cho vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào (ngoại trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn nhận tiền tại đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc đến công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé trúng.

- Đổi thưởng tại đại lý là hình thức được nhiều người lựa chọn vì nhanh gọn và tiện lợi. Tuy nhiên, người nhận giải sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng dịch vụ cho đại lý, thường dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng tùy từng nơi.

- Trong khi đó, nếu đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết ghi trên tờ vé, người trúng sẽ được nhận đầy đủ tiền thưởng sau khi trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả phí giao dịch như khi đổi tại đại lý.

