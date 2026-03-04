XSMN 4/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 4/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 4/3. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 4 ngày 4/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 4/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 4/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được tổ chức quay thưởng tại các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ tiến hành mở thưởng tại các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ quay số do các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) phụ trách.

- Thứ Năm: Kỳ quay XSMN sẽ được thực hiện bởi các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ mở thưởng tại các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ quay số với sự tham gia của các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được tổ chức quay thưởng tại đài Kiên Giang (XSKG).

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả tiền thưởng cho khách hàng trúng giải trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu nhận thưởng hợp lệ từ người trúng.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến tờ vé trúng, việc thanh toán sẽ được tạm hoãn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại đại lý vé số gần nơi ở hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé trúng.

- Hình thức đổi thưởng tại đại lý khá phổ biến nhờ sự thuận tiện và nhanh chóng. Tuy vậy, người nhận giải thường phải chi trả một khoản phí dịch vụ cho đại lý, khoảng 0,5% – 1% giá trị tiền thưởng tùy từng địa điểm.

- Nếu đến nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết in trên tờ vé, người trúng sẽ nhận đủ tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm phí giao dịch.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.