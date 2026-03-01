XSMN 2/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 2/3. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 2 ngày 2/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 2/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 2/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) đảm nhiệm.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ mở thưởng từ đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay các tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ quay thưởng Xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) quay số.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số tại đài Kiên Giang (XSKG),

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- 01 giải Đặc biệt (6 chữ số): 2 tỷ đồng

- 10 giải Nhất (5 chữ số): mỗi giải 30 triệu đồng

- 10 giải Nhì (5 chữ số): mỗi giải 15 triệu đồng

- 20 giải Ba (5 chữ số): mỗi giải 10 triệu đồng

- 70 giải Tư (5 chữ số): mỗi giải 3 triệu đồng

- 100 giải Năm (4 chữ số): mỗi giải 1 triệu đồng

- 300 giải Sáu (4 chữ số): mỗi giải 400.000 đồng

- 1.000 giải Bảy (3 chữ số): mỗi giải 200.000 đồng

- 10.000 giải Tám (2 chữ số): mỗi giải 100.000 đồng

Ngoài ra còn có các giải phụ:

- 09 giải Phụ Đặc biệt: Dành cho vé trùng 5 số cuối theo đúng thứ tự so với giải Đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Áp dụng cho vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Quy định trả thưởng XSMN

- Đơn vị kinh doanh xổ số có trách nhiệm thanh toán toàn bộ giá trị giải thưởng cho khách hàng trúng giải theo đúng thể lệ và quy định đã được công bố công khai.

- Thời hạn giải quyết và chi trả thưởng cho người trúng là tối đa 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng.

- Người nhận giải có thể chọn hình thức thanh toán phù hợp, bao gồm chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền mặt trực tiếp.

