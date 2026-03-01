XSMN 1/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 1/3. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày chủ nhật ngày 1/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 1/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 1/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) đảm nhiệm.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng từ đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay các tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ được quay thưởng Xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) quay số.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số tại đài Kiên Giang (XSKG),

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể đến nhận tiền tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả hợp lệ.

- Với những giải có giá trị nhỏ, bạn có thể đổi thưởng trực tiếp tại đại lý cho tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, cách này thường bị trừ phí hoa hồng, khoảng 0,5%–1% tùy từng nơi.

- Đối với giải thưởng lớn, nên đến thẳng công ty phát hành để làm thủ tục nhận tiền. Khi lĩnh thưởng, bạn sẽ nhận đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu phát sinh) và không mất thêm phí dịch vụ.

Quy định trả thưởng XSMN

- Doanh nghiệp kinh doanh xổ số có nghĩa vụ chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng cho khách hàng trúng theo đúng thể lệ và quy định đã công bố trước đó.

- Thời gian tiếp nhận và giải quyết trả thưởng cho người trúng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả xác định trúng thưởng.

- Người trúng có thể lựa chọn nhận tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt.

