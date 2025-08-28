XSMN 29/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 29/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 29/8. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 29/8/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 29/8 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 29/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 27/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 27/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 27/8/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 27/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 27/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 26/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 26/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 26/8/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 26/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 26/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 25/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 25/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 25/8/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 25/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 25/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 24/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 24/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 24/8/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 24/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 24/8/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được mở thưởng với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Lịch quay XSMN sẽ được tiếp tục với các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tổ chức do Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận tham gia quay số XSMN.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN sẽ đến từ đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ thêm sôi động với 4 đài cùng mở thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được khép lại tuần với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể nhận giải thưởng tại các đại lý vé số hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết.

- Việc đổi thưởng ở đại lý mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng bạn sẽ phải trả phí hoa hồng, thường từ 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Trong khi đó, nếu nhận thưởng tại công ty phát hành vé số, bạn sẽ được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có), mà không phát sinh thêm chi phí nào khác.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Truy cập website vtcnews.vn mỗi ngày để xem kết quả XSMN nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Theo dõi trực tiếp chương trình quay số trên truyền hình vào khung giờ 16h15 hàng ngày. Lưu ý kiểm tra lịch quay của từng đài để chọn đúng kênh.

- Bạn cũng có thể đến trường quay để xem trực tiếp quá trình quay thưởng và dò kết quả. Nếu trúng giải, có thể thực hiện đổi thưởng ngay tại công ty xổ số kiến thiết.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.