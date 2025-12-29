XSMN 29/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 29/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 29/12. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 29/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 29/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 29/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 27/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 27/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 27/12/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 27/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 27/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 26/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 26/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 26/12/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 26/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 26/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 25/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 25/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 25/12/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 25/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 25/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 24/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 24/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 24/12/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 24/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 24/12/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ mở thưởng do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ từ 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Do 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tổ chức quay thưởng do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ công bố do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ quay số xổ số miền Nam (XSMN).

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi đến nhận thưởng, người trúng giải cần xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân hợp lệ như: CMND, căn cước công dân, sổ hộ khẩu có tên người trúng, giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng.

- Trong trường hợp không thể trực tiếp nhận giải và ủy quyền cho người khác, cần chuẩn bị đầy đủ giấy ủy quyền theo đúng quy định đã nêu. Ngoài ra, nếu giá trị tiền thưởng vượt quá 10 triệu đồng, người trúng giải sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn đến trực tiếp Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền tại các tỉnh, thành khu vực miền Nam để tiến hành nhận giải.

- Nhận thưởng tại đại lý có ưu điểm là nhanh chóng, tiện lợi, tuy nhiên người trúng giải sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị tiền thưởng, tùy theo từng đại lý.

- Nếu đến lĩnh thưởng trực tiếp tại Công ty XSKT, người chơi sẽ được nhận đủ số tiền trúng sau khi đã khấu trừ thuế theo quy định và không phải chịu thêm bất kỳ chi phí dịch vụ nào khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.