XSMN 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 26/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 26/12. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 26/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 26/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 26/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 24/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 24/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 24/12/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 24/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 24/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 23/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 23/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 23/12/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 23/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 23/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 22/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 22/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 22/12/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 22/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 22/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 21/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 21/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 21/12/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 21/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 21/12/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam mở thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số xổ số miền Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng bởi 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam công bố từ 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) quay số xổ số miền Nam.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả, tại công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất.

- Công ty XSKT sẽ bảo mật thông tin người trúng và chi trả đầy đủ tiền thưởng trong 5 ngày kể từ khi nhận yêu cầu.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) được quay số mở thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và truyền hình trực tiếp trên sóng các đài địa phương, bắt đầu vào lúc 16h15 hàng ngày. Đây là khung giờ quen thuộc, giúp người chơi theo dõi kết quả một cách nhanh chóng và chính xác.

- Ngoài việc xem trực tiếp, người chơi có thể nhắn tin đến tổng đài để nhận kết quả hàng ngày, tuy nhiên phương thức này có tính phí.

- Để vừa tiết kiệm chi phí vừa cập nhật kết quả một cách nhanh chóng và chính xác, bạn có thể truy cập trang web chính thức vtcnews.vn – kênh tin cậy, cung cấp kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.