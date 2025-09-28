XSMN 28/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 28/9. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 28/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 28/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 28/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được mở thưởng từ 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ có 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả từ Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ được tiếp tục với 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ được tổ chức do 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ có đến 4 đài cùng quay gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được kết thúc tuần với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: chỉ có 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng, dành cho vé trùng khớp chính xác cả 6 con số.

- Giải nhất: có 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì: gồm 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải ba: có 20 giải, trị giá 10 triệu đồng/giải.

- Giải tư: trao cho 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm: 100 giải, trị giá 1 triệu đồng/giải.

- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy: 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng/giải.

- Giải tám: có 10.000 giải, mỗi giải nhận 100 nghìn đồng.

- Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt nhưng sai số đầu tiên, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: có 45 giải, dành cho vé trùng 5 số bất kỳ của giải đặc biệt (ngoại trừ số đầu tiên), trị giá 6 triệu đồng/giải.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Người trúng thưởng có thể lĩnh giải tại trụ sở chính công ty xổ số kiến thiết, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý được ủy quyền chi trả.

- Với những giải thưởng giá trị nhỏ, người chơi thường chọn đổi tại đại lý để tiện di chuyển và nhận tiền nhanh. Tuy nhiên, hình thức này sẽ mất phí hoa hồng đổi thưởng, thường từ 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Đối với giải thưởng lớn, nên đến trực tiếp công ty xổ số phát hành để nhận toàn bộ số tiền sau khi khấu trừ thuế (nếu có), mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

