XSMN 24/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 24/9. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 24/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 24/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 24/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) mở đầu tuần với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) theo dõi kết quả do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) tiếp tục với lượt quay thưởng của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Có 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận lần lượt quay số mở thưởng Xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) có 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) gồm 4 đài cùng quay thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) khép lại với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: chỉ có 1 giải duy nhất dành cho vé trùng chính xác 6 số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, dành cho vé trùng 5 số.

- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, cũng áp dụng cho vé trùng 5 số.

- Giải ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, khi trùng 5 số.

- Giải tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng, dành cho vé trùng 5 số.

- Giải năm: 100 giải, trị giá 1 triệu đồng/giải, cho vé trùng 4 số.

- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng, khi vé trùng 4 số.

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng, cho vé trùng 3 số.

- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng, khi trùng 2 số.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng/giải.

- 45 giải khuyến khích: áp dụng cho vé sai duy nhất 1 số ở bất kỳ vị trí nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, trị giá 6 triệu đồng/giải.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người chơi trúng số có thể lựa chọn đổi thưởng tại đại lý vé số hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết.

- Nếu đổi ở đại lý, thủ tục nhanh gọn và tiện lợi, nhưng người trúng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho dịch vụ này, thường dao động từ 0,5% – 1% tùy nơi.

- Ngược lại, khi đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, người chơi sẽ được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có) mà không mất thêm chi phí nào khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.