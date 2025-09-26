XSMN 26/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 26/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 26/9. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 26/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 26/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 26/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ mở thưởng từ 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: XSMN sẽ do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: XSMN sẽ công bố kết quả từ Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN sẽ tiếp tục với 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được tổ chức bởi 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ có 4 đài cùng quay gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ kết thúc tuần với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Người trúng thưởng sẽ được công ty xổ số kiến thiết thanh toán trong vòng không quá 5 ngày làm việc, tính từ khi hồ sơ nhận thưởng được xác nhận hợp lệ.

- Nếu phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, quá trình chi trả sẽ tạm hoãn và chỉ tiến hành sau khi có quyết định cuối cùng từ cơ quan chức năng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Vé hợp lệ để nhận thưởng phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có thông tin trùng khớp với kỳ quay và kết quả do Công ty XSKT công bố. Ngoài ra, vé cần giữ nguyên vẹn, không rách nát, không chắp vá hay tẩy xóa, và phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng.

