XSMN 23/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 23/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 23/11. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 23/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 23/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 23/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay số bởi ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ được mở thưởng từ các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Bộ 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ phụ trách quay số XSMN.

- Thứ Năm: XSMN sẽ quay thưởng do An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được quay bởi 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Ngày này, XSMN sẽ có 4 đài gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ gồm 3 đài gồm Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMN

- Vé số trúng thưởng chỉ được phép lĩnh giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quay số. Sau thời gian này, vé dù trúng vẫn bị xem là hết hiệu lực và không còn được giải quyết.

- Theo quy định hiện hành, đơn vị phát hành phải tiến hành trả thưởng trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ. Dù vậy, các công ty xổ số kiến thiết thường chủ động xử lý nhanh hơn để người trúng sớm nhận được giải, đảm bảo quyền lợi một cách đầy đủ và kịp thời.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải là vé do Công ty xổ số kiến thiết phát hành và có đầy đủ thông tin trùng khớp với kỳ quay, ngày mở thưởng, cùng các con số trúng theo kết quả công bố. Tờ vé cần giữ nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa, và phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định thì mới được chấp nhận.

