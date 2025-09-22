XSMN 22/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 22/9. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 22/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 22/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 22/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 20/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 20/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 20/9/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 20/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 20/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 19/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 19/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 19/9/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 19/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 19/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 18/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 18/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 18/9/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 18/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 18/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 17/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 17/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 17/9/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 17/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 17/9/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở đầu tuần với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được theo dõi kết quả do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tiếp tục với lượt quay thưởng của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Có đến 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ lần lượt quay số mở thưởng Xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ có đến 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ gồm có 4 đài cùng quay thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được khép lại với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi trúng xổ số, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty XSKT phát hành vé hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền tại khu vực miền Nam để nhận thưởng.

- Đổi thưởng tại đại lý thường nhanh gọn và thuận tiện, nhưng người trúng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng nơi.

- Ngược lại, nếu nhận thưởng tại công ty XSKT, người chơi sẽ được chi trả đầy đủ số tiền trúng thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có), mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể vào website vtcnews.vn mỗi ngày để cập nhật kết quả XSMN nhanh chóng, chính xác và miễn phí.

- Ngoài ra, có thể theo dõi trực tiếp chương trình quay số trên truyền hình lúc 16h15 hằng ngày, nhớ kiểm tra đài nào mở thưởng để chọn kênh đúng.

- Nếu muốn tận mắt chứng kiến, bạn có thể đến trường quay xổ số miền Nam và sau khi dò số, có thể đổi thưởng ngay tại công ty XSKT tổ chức kỳ quay đó.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.