XSMN 24/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 24/10. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 24/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 24/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 24/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 22/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 22/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 22/10/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 22/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 22/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 21/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 21/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 21/10/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 21/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 21/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 20/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 20/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 20/10/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 20/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 20/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 19/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 19/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 19/10/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 19/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 19/10/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả XSMN được quay thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm việc quay thưởng XSMN trong ngày.

- Thứ Năm: XSMN được mở thưởng bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) quay số công bố kết quả XSMN.

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng XSMN thuộc về 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN được tổ chức mở thưởng bởi 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Khi trúng thưởng XSMN cần làm gì?

- Người chơi cần giữ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách nát, không dán ghép hay mất góc để được công nhận hợp lệ.

- Ở mặt sau vé, người trúng thưởng phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân cần thiết.

- Người chơi có thể đến trực tiếp công ty Xổ số Kiến thiết in trên vé hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên để lĩnh thưởng.

- Khi đến nhận giải, cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, CMND hoặc Hộ chiếu để đối chiếu thông tin.

- Với các giải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người chơi cần nhớ rằng vé số chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ khi công bố kết quả. Trong thời gian này, hãy nhanh chóng đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải, tránh quá hạn khiến vé mất hiệu lực.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của người trúng và tiến hành chi trả đầy đủ số tiền thưởng trong tối đa 5 ngày sau khi nhận được hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.