XSMN 22/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 22/10. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 22/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 22/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 22/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) tổ chức quay số do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) do 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng do 3 gồm đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 4 đài gồm TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 3 đài gồm Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể chọn một trong hai hình thức nhận giải sau:

- Nhận thưởng tại đại lý vé số gần nơi sinh sống: Đây là phương án nhanh gọn và thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển. Tuy nhiên, người trúng thưởng sẽ cần trả một khoản phí hoa hồng nhỏ cho đại lý khi tiến hành đổi thưởng.

- Nhận thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết (XSKT): Cách này phù hợp với những giải thưởng có giá trị lớn, đảm bảo tính an toàn và minh bạch cao, đồng thời người trúng sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào như khi thực hiện tại đại lý.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được cập nhật trực tiếp trên VTC News từ 16h15 đến 16h30 mỗi ngày. Người chơi chỉ cần truy cập vtcnews.vn để theo dõi kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Bạn cũng có thể tra cứu kết quả XSMN qua tin nhắn SMS bằng cú pháp được in sẵn trên vé số. Tuy nhiên, mỗi tin nhắn gửi đi sẽ mất một khoản phí nhỏ theo quy định của nhà mạng.

- Ngoài ra, chương trình quay thưởng xổ số miền Nam được phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào 16h15 hàng ngày. Người xem cần xác định đúng đài quay thưởng trong ngày để chọn kênh theo dõi phù hợp.

- Với những ai muốn trải nghiệm không khí thực tế, có thể đến trực tiếp trường quay thưởng của công ty xổ số kiến thiết để chứng kiến toàn bộ quá trình quay số. Nếu trúng giải, người chơi có thể đổi thưởng ngay tại đây sau khi xác nhận kết quả.

