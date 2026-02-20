XSMN 20/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 20/2. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 6 ngày 20/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 20/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 20/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) được đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) được mở thưởng Xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) được đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Sau khi xác định trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nơi cư trú để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Khi làm thủ tục lĩnh thưởng, người trúng cần xuất trình CCCD/CMND hoặc giấy tờ liên quan theo yêu cầu của Công ty XSKT để xác minh thông tin.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng in trên vé. Quá thời hạn này, vé trúng sẽ mất hiệu lực chi trả, không được giải quyết dưới bất kỳ hình thức nào.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Xem kết quả online: Truy cập vtcnews.vn mỗi ngày để theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) với thông tin cập nhật nhanh, chính xác.

- Tra cứu bằng tin nhắn SMS: Thực hiện soạn tin theo cú pháp hướng dẫn in trên vé số, gửi đi và chờ khoảng 2–3 phút để nhận kết quả phản hồi.

- Theo dõi trực tiếp: Xem tường thuật kết quả XSMN trên truyền hình hoặc livestream qua YouTube vào khung giờ 16h15 hằng ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.